

Саакашвили: Если оппозиция решит, я возьму билет и вернусь

10.11.2020 13:09





«Если оппозиция решит, у меня есть легальное право вернуться, я возьму билет», - заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили во время прямой трансляции в Facebook.



Как отметил Саакашвили, он не хочет, чтобы его решение подорвало единство оппозиции.



«Друзья, моя жизнь принадлежит моей стране, если вы все решите вместе, если решит оппозиция, и я не помешаю моим приездом, конечно, пока будет инаугурация их парламента, есть рейсы, у меня есть легальное право вернуться, я возьму билет, приглашу тех, кто захочет со мной поехать, но я жду ваших решений. Я не хочу нарушать единство оппозиции, в то же время, все мои инстинкты и сердце говорят мне, что я должен это сделать», - заявил Саакашвили.



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