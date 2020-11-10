

Лидеры «Грузинской мечты» провели встречу с делегацией БДИПЧ/ОБСЕ

10.11.2020 15:24





Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» провели рабочую встречу с международными наблюдателями делегации БДИПЧ/ОБСЕ, на которой обсудили вопросы проведения второго тура выборов в парламент и данные по пересчету результатов голосования на 39 избирательных участках. Об итогах встречи журналистам рассказал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



Он подчеркнул, что на встрече обсудили вчерашнее заявление Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в котором отмечается, что парламентские выборы в Грузии прошли в конкурентной среде.



«Как вы знаете, эти выборы прошли в условиях глобальной пандемии, что также особо отметили наши международные партнеры. Мы готовимся ко второму туру, а также к работе нового парламента, который будет более плюралистическим и лучше ответит на вызовы, стоящие перед нашей страной», – сказал Талаквадзе.



Как пишет «Новости-Грузия», спикер парламента также отметил, что для мирного развития страны «Грузинская мечта» готова к работе в новом парламенте со всеми партиями. В то время он обвинил «деструктивную часть оппозиции» в попытке «штурмовать госинституты».



«Мы никому не позволим нападать на демократию и на результаты демократических выборов», – сказал Талаквадзе.



По его словам, предварительным условием для диалога с оппозицией является уважительное отношение к результатам выборов, после чего правящая партия готова обсуждать любой важный вопрос.



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