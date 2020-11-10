

Хабеишвили: Никакого второго тура, никакого прохода в парламент, никакого отступления, борьба до победы

10.11.2020 17:04





Никакого второго тура, никакого прохода в парламент, никакого отступления, — об этом заявил член «Национального движения» Леван Хабеишвили.



Как пишет Хабеишвили в соцсети, это позиция партии.



«Никакого второго тура, никакого прохода в парламент, никакого отступления, борьба до победы, это моя индивидуальная позиция и общая позиция партии.



P.S. Мы требуем повторных выборов при новой Центральной избирательной комиссии. Мы требуем свободного выбора, защищенного голоса и свободы», — заявил Хабеишвили.



В своем заявлении Григол Вашадзе призвал партии перенести процесс за стол переговоров, и призвал все силы вывести государство из глубокого кризиса.



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