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Хабеишвили: Никакого второго тура, никакого прохода в парламент, никакого отступления, борьба до победы


10.11.2020   17:04


Никакого второго тура, никакого прохода в парламент, никакого отступления, — об этом заявил член «Национального движения» Леван Хабеишвили.

Как пишет Хабеишвили в соцсети, это позиция партии.

«Никакого второго тура, никакого прохода в парламент, никакого отступления, борьба до победы, это моя индивидуальная позиция и общая позиция партии.

P.S. Мы требуем повторных выборов при новой Центральной избирательной комиссии. Мы требуем свободного выбора, защищенного голоса и свободы», — заявил Хабеишвили.

В своем заявлении Григол Вашадзе призвал партии перенести процесс за стол переговоров, и призвал все силы вывести государство из глубокого кризиса.

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