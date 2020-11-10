

Четыре оппозиционные партии распространяют совместное заявление

10.11.2020 17:08





«Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи» и «Лело» распространяют совместное заявление.



Как говорится в заявлении, указанные партии не собираются признавать результаты выборов, участвовать во втором туре и проходить в парламент.



«Мы еще раз повторяем нашу твердую позицию, что мы не собираемся признавать результаты сфальсифицированных выборов, участвовать во вторых турах и проходить в нелегитимный парламент. Мы продолжаем мирный протест против фальсифицированных выборов. Наши требования остаются неизменными — проведение повторных выборов, смена администрации ЦИК и освобождение политзаключенных. Именно по этому вопросу должен состоятся диалог с режимом Иванишвили при посредничестве международных друзей Грузии.



Мы требуем от министерства внутренних дел не допускать тесного контакта полиции с митингующими, поскольку их компетенции и опыта недостаточно для управления подобными ситуациями эффективно и в рамках закона.



Мы призываем мирных манифестантов, включая сторонников любых политических групп, которые справедливо возмущены фальсифицированными выборами и насилием со стороны властей, не вступать в физическую конфронтацию с полицией. Любой, кто этого не сделает, дистанцируется от мирного протеста. Мы готовы к долгосрочному мирному протесту. Сила нашего протеста — в мирных действиях. По общему соглашению оппозиции следующим местом протеста станет акция протеста 14 ноября в Тбилиси, а 21 ноября, во время вторых фиктивных туров сфальсифицированных выборов, — мирная, живая цепь», — говорится в заявлении.



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