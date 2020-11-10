

Между Георгием Гахария и Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор

10.11.2020 19:48





Между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба администрации правительства.



По их информации, премьер-министр Грузии подчеркнул важность достигнутой договоренности о полномасштабном прекращении огня между Азербайджаном и Арменией и выразил надежду, что начало мирного процесса будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.



Стороны обсудили перспективы дальнейшего диалога между конфликтующими сторонами. Обе стороны подчеркнули важность активизации мирных процессов в связи с конфликтами в регионе.



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