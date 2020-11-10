

Между Георгием Гахария и Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор

10.11.2020 22:18





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.



Стороны рассмотрели ситуацию вокруг региона Нагорного-Карабаха, отметили важность достижения полноценного соглашения о прекращении огня и выразили надежду на сохранение положительной динамики в процессе его реализации.



Премьер-министры подчеркнули важность мирного урегулирования конфликтов на Южном Кавказе для стабильности и развития стран региона.





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