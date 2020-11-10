

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Тбилиси 17-18 ноября

10.11.2020 22:34





Госминистр США Майк Помпео посетит Тбилиси 17-18 ноября. Об этом говорится в сообщении МИД Грузии. В рамках визита Госминистр США проведет встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Грузии Саломэ Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.



Майк Помпео, в рамках своего визита в Грузию, встретится также с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.



Как сообщает МИД Грузии, в рамках визита Госсеркретаря США будут рассмотрены предусмотренные Хартией стратегического партнерства США-Грузия приоритетные направления и перспективы углубления сотрудничества между странами в сферах обороны и безопасности, торговли и экономики, демократии, контактов между народами, в сферах образовательного и культурного обмена.



Также на встречах в Тбилиси стороны рассмотрят вопросы безопасности в Грузии и регионе и сотрудничество между странами с целью укрепления региональной и международной безопасности. Стороны также рассмотрят демократические и экономические реформы в Грузии.



"Визит Госсекретаря США в Грузию еще раз подчеркивает твердость стратегического партнерства между США и Грузией и готовность стран усилить сотрудничество с целью дальнейшего укрепления основанного на общих ценностях и видениях партнерства. В ходе визита еще раз будет подтверждена непоколебимая поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также в отношении дальнейшего демократического развития и европейской и евро-атлантической интеграции нашей страны", - говорится в сообщении МИД Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





