

Каладзе призвал оппозицию к переговорам и политическому консенсусу

10.11.2020 22:51





Давайте продолжим работу для того, чтобы не потерялся голос ни одного человека – ни вашего, ни нашего избирателя. Так обратился к оппозиции мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.



Каладзе опубликовал на своей странице в фейсбуке обращение, в котором предлагает оппозиции сесть за стол переговоров вместе с международными партнерами. Он отмечает, что Грузия является «молодой демократией» и избирательный процесс в стране только «совершенствуется».



«Выборы, проведенные в условиях нашего правительства, могут иметь технические погрешности, которые бывают во время проведения любых выборов; для их исправления мы, вместе с общественностью, с нашими международными партнерами, работаем и делаем все возможное.



Ясным доказательством этого являются выборы парламента 2020 года и последовавший за этим процесс – рассмотрение жалоб, пересчет участков с непосредственным участием уполномоченных представителей оппозиции и неправительственных организаций, учет их обоснованых претензий и так далее.



Мы еще раз призываем все партии и учавствовавших в выборах политических субъектов – если мы действительно хотим конкретных результатов для нашей страны и наших избирателей, то вместо улицы и деструкции, что никому не принесет никакого блага, перенести процесс в формат переговоров и включить в него наших международных партнеров.



Одна из форм свободы выражений не должна перекрывать и жертвовать другой. Наше население зафиксировало свой выбор, и поэтому давайте продолжим работу, чтобы не потерялся голос ни одного человека, ни вашего, ни нашего избирателя!



Страна стоит перед многочисленными вызовами — внутренними, региональными и международными.



Активность народа на выборах, в первую очередь, является общим посланием властям и оппозиции, чтобы мы работали вместе, конструктивно и консолидированно на благо страны.



Переговоры, политический консенсунс, деловая атмосфера – именно этого ждут от нас Грузия и грузинский народ!», сказано в обращении Каладзе.



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В Грузии 31 октября прошли выборы в парламент. Согласно объявленным ЦИК официальным предварительным итогам, в парламент проходят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные. Правящая партия «Грузинская мечта», согласно данным ЦИК, получила 48% голосов и после получения хотя бы еще одного мажоритарного мандата будет обладать большинством в парламенте. Между тем оппозиционные партии надеялись на победу на выборах и на формирование коалиционного, многопартийного правительства, что стало бы, по их мнению, шагом вперед для развития демократии в стране.



Оппозиция считает, что правящая партия получила около 8% голосов благодаря фальсификации выборов и указывает на многочисленные нарушения во время процесса голосования и подсчета голосов.



ЦИК признает нарушения, но не в том масштабе, который может значительно повлиять на итоги выборов. В ответ оппозиция готовит судебные иски, требует повторных выборов и отставки главы ЦИК. Также все восемь оппозиционных партий отказываются работать в парламенте 10 созыва. Таким образом, может создаться ситуация, что впервые в истории в Грузии будет однопартийный парламент.



В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что международные наблюдательные миссии подтвердили, что выборы прошли в свободной и конкурентной обстановке с соблюдением основных гражданских свобод.



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