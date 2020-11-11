

Гахария: Визит Майка Помпео укрепит стратегическое партнерство США и Грузии

11.11.2020 10:54





Визит Майка Помпео укрепит стратегическое партнерство США и Грузии, находящееся на высочайшей отметке за все времена, - так откликается премьер-министр Грузии Георгий Гахария на визит госсекретаря Грузии Майка Помпео в Грузию на официальной странице в соцсети Twitter.



Глава правительства отмечает, что в рамках визита будут рассмотрены как существующая в регионе геополитическая обстановка, так и двустороннее сотрудничество в сферах обороны и безопасности.



«С нетерпением ожидаю прибытия государственного секретаря Соединенных Штатов в Грузию. Его визит укрепит стратегическое партнерство США и Грузии, находящееся на высочайшей отметке за все времена. В рамках визита мы обсудим существующую в регионе геополитическую обстановку и наше сотрудничество в сферах обороны и безопасности», - заявляет Георгий Гахария.



Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию. По информации Министерства иностранных дел Грузии, визит запланирован на 17-18 ноября.



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