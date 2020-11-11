

Госдепартамент США распространил информацию о предстоящем визите Майка Помпео в Грузию

11.11.2020 11:55





Госдепартамент США распространяет официальную информацию о визите Майка Помпео в Грузию. Как отмечается в пресс-релизе, размещенном на веб-странице ведомства, Майк Помпео проведет в Тбилиси встречи, чтобы выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Грузии.



«Майк Помпео встретится в Тбилиси с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, чтобы выразить нашу поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии и призвать к достижению дальнейшего прогресса в плане демократических реформ. Государственный секретарь также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II», - заявляют в Госдепартаменте США.



В распространенном заявлении также отмечается, что помимо Грузии госсекретарь США 13-23 ноября посетит Францию, Турцию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





