

Удумашвили: Было бы лучше, если бы госсекретарь узнал о ситуации в стране непосредственно от оппозиции

11.11.2020 12:31





«Визит госсекретаря всегда очень важен, потому что, когда в страну прибывает такой высокопоставленный дипломат США, он приезжает с конкретными посланиями», — заявил один из лидеров «Национального движения» Заал Удумашвили.



Как отметил Удумашвили, визит Майка Помпео особенно важен сейчас, когда в стране тяжелейший политический кризис.



«Естественно, учитывая ситуацию в регионе, Майкл Помпео рассматривает выборы 31 октября и их результаты, поэтому не только для оппозиции, но и для общества в целом особенно важно, какие послания будут у госсекретаря США. Из того, что я пока прочитал, есть встречи с представителями власти. Однако, когда приезжает дипломат такого ранга, он очень хорошо осведомлен о ситуации в стране, в том числе о позиции оппозиции, однако, конечно, было бы лучше, если бы госсекретарь узнал о ситуации в стране непосредственно от оппозиции», — заявил Удумашвили.



Вчера МИД Грузии объявил о визите Майка Помпео. По сообщению МИД, госсекретарь США совершит двухдневный визит в Грузию 17 ноября.



По информации Госдепартамента, в ходе визита в Грузию Майк Помпео встретится с Саломе Зурабишвили, Георгием Гахария, Давидом Залкалиани и Илией II.





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