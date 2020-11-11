

В Ереване задержаны несколько человек за призыв к захвату власти

11.11.2020 13:07





Армянские правоохранители сообщают, что в Ереване после массовых акций протеста задержаны шесть подозреваемых.



Как пишет на своей странице в Facebook глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджян, задержанных обвиняют в призывах к захвату власти насильственным путем и свержению конституционного строя. По его словам, двое подозреваемых также участвовали в избиении спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.



Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что правительство будет пресекать попытки государственного переворота жесткими методами.



«В случае необходимости эта власть уйдет в отставку, будет избрано новое правительство, но наша команда не допустит попытки государственного переворота», — пишут армянские СМИ.



Напомним, что протесты в Армении произошли после того, как стало известно, что премьер-министр страны подписал соглашение с лидерами России и Азербайджана о прекращении войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.



Оппозиция требует аннулирования данного соглашения.





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