|
|
В Ереване задержаны несколько человек за призыв к захвату власти
11.11.2020 13:07
Армянские правоохранители сообщают, что в Ереване после массовых акций протеста задержаны шесть подозреваемых.
Как пишет на своей странице в Facebook глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджян, задержанных обвиняют в призывах к захвату власти насильственным путем и свержению конституционного строя. По его словам, двое подозреваемых также участвовали в избиении спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.
Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что правительство будет пресекать попытки государственного переворота жесткими методами.
«В случае необходимости эта власть уйдет в отставку, будет избрано новое правительство, но наша команда не допустит попытки государственного переворота», — пишут армянские СМИ.
Напомним, что протесты в Армении произошли после того, как стало известно, что премьер-министр страны подписал соглашение с лидерами России и Азербайджана о прекращении войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Оппозиция требует аннулирования данного соглашения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна