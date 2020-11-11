

Грузия открыла воздушное пространство для военных самолетов России

11.11.2020 14:10

"СОВА"



Грузия открыла свое воздушное пространство для самолетов ВКС России. Об этом СОВА выяснила, проанализировав данные ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов.



Судя по всему, рейсы были совершены в рамках миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. 10 и 11 ноября в небе над Грузией СОВА зафиксировала российские тяжелые военно-транспортные Ил-76MD, направляющиеся из РФ в Армению и обратно.



В одном случае самолет летел из Моздока – там расположена авиабаза стратегической авиации ВВС России. В другом – из Ульяновска, где на базе аэропорта «Восточный» действует 235-й военно-транспортный авиаполк. Известно, что миротворцы в Карабах отправляются именно из Ульяновска. Российские СМИ сообщали, что только 10 ноября оттуда вылетели, по меньшей мере, шесть самолетов с миротворцами.



Между тем, Telegram-канал «Доклад разведки» распространил аудиозапись предположительно переговоров борта, совершающего рейс 78835 (из Моздока), с диспетчером. На записи, в частности, слышно: «Информация для лайнера – принципиальное согласие на ведение радиосвязи на русском языке над территорией Грузии есть».



Напомним, во время активной фазы войны в зоне карабахского конфликта власти Грузии заявили о закрытии своего воздушного пространства для переброски грузов военного назначения в Армению или Азербайджан из любых стран. При этом с 2011 года действует запрет на транзит военных грузов для российской базы в армянском городе Гюмри.



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