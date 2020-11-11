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Вашадзе: Никто не собирается встречать Майка Помпео акцией


11.11.2020   14:11


«Надеюсь, что у оппозиции будет возможность пообщаться с Майком Помпео, где мы поговорим о самых серьезных проблемах, которые возникли после фальсификации выборов в Грузии», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Как отметил Вашадзе, визит Майка Помпео в Грузию очень важен, так как в стране тяжелейший политический кризис.

Георгий Вашадзе также прокомментировал заявление Михеила Саакашвили, в котором он отметил, что Майка Помпео следует встречать на фоне акций.

«Никто не собирается встречаться акцией Майка Помпео, чушь какая, у нас может быть какое-то символическое мероприятие, чтобы зафиксировать нашу позицию, что абсолютно укладывается в рамки. Любая поддержка со стороны наших американских партнеров для нас очень важна», — заявил Георгий Вашадзе.

Вчера МИД Грузии объявил о визите Майка Помпео. По сообщению МИД, госсекретарь США совершит двухдневный визит в Грузию 17 ноября.

По информации Госдепартамента, в ходе визита в Грузию Майк Помпео встретится с Саломе Зурабишвили, Георгием Гахария, Давидом Залкалиани и Илией II.

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