

Бывший посол США критикует заявление президента Грузии

11.11.2020 14:14





Бывший посол США в Грузии Ян Келли критикует заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, касающееся соглашения о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.



«Как может президент Грузии поздравлять с соглашением, которое устанавливает еще одну российскую оккупацию на Кавказе и блокирует Запад?», - пишет Ян Келли в Twitter.



Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что на Кавказе начинается новая эпоха. Об этом она написала в соцсети Twitter, чем откликнулась на достигнутое соглашение о прекращении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.



«На Кавказе начинается новая эпоха, поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан, с завершением трагической войны, и благодарю фасилитаторов. Выражаю сочувствие семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы. Вместе начинаем новый этап сотрудничества», - пишет президент Зурабишвили.



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