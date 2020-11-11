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Бывший посол США критикует заявление президента Грузии
11.11.2020 14:14
Бывший посол США в Грузии Ян Келли критикует заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, касающееся соглашения о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Как может президент Грузии поздравлять с соглашением, которое устанавливает еще одну российскую оккупацию на Кавказе и блокирует Запад?», - пишет Ян Келли в Twitter.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что на Кавказе начинается новая эпоха. Об этом она написала в соцсети Twitter, чем откликнулась на достигнутое соглашение о прекращении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
«На Кавказе начинается новая эпоха, поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан, с завершением трагической войны, и благодарю фасилитаторов. Выражаю сочувствие семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы. Вместе начинаем новый этап сотрудничества», - пишет президент Зурабишвили.
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