

Оппозиция надеется на встречу с Помпео в Тбилиси

11.11.2020 15:30

СОВА



Оппозиционные политики надеются на то, что им предоставится шанс встретиться с госсекретарем США Майком Помпео в рамках визита последнего в Грузию.



«Визит Майка Помпео важен, потому что в Грузии серьезный политический кризис. Думаю, его послания и роль США в укреплении грузинской демократии будут важны, так что давайте дождемся этого визита. Я надеюсь, что у нас, у оппозиции, будет возможность пообщаться с ним. Мы будем говорить о самых важных, самых серьезных проблемах, которые возникли в связи с фальсификацией выборов в Грузии», — сообщил СМИ лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По словам члена «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, визит Помпео среди прочего включает и тему фальсификации выборов. А заявление о том, что его приезд символизирует поддержку власти – заблуждение.



«Естественно, одна из причин визита — это политический кризис, созданный в стране. Визит госсекретаря, среди прочего, включает в себя темы, которые сегодня являются проблемными и кризисными для Грузии, то есть фальсификации выборов <…> Это визит в страну, интересную Америке, которая является страной-партнером США. Исходя из этого, Соединенные Штаты, как они это делали много раз прежде, в своих заявлениях подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству Грузии, подтвердили свою заинтересованность грузинской демократией, и визит служит продолжением всего этого», — заявил Капанадзе.



Один из лидеров «Единого национального движения» Заал Удумашвили, в свою очередь, считает, что когда в страну прибывает настолько высокопоставленный дипломат США, он приезжает с конкретными посланиями.



«Естественно, учитывая ситуацию в регионе, Майкл Помпео рассматривает выборы 31 октября и их результаты, поэтому не только для оппозиции, но и для общества в целом особенно важно, какие послания будут у госсекретаря США. Из того, что я пока прочитал, есть встречи с представителями власти. Однако, когда приезжает дипломат такого ранга, он очень хорошо осведомлен о ситуации в стране, в том числе о позиции оппозиции, однако, конечно, было бы лучше, если бы госсекретарь узнал о ситуации в стране непосредственно от оппозиции», — заявил Удумашвили.



Напомним, глава государственного департамента США Майк Помпео посетит Грузию 17-18 ноября.



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