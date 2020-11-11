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Капанадзе: Мы находимся в полной коммуникации с американскими партнерами
11.11.2020 15:33
«Визит госсекретаря, в том числе, включает темы, которые сегодня являются проблемными и кризисными в Грузии, то есть фальсификация выборов», — заявил член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе в связи с визитом госсекретаря США Майка Помпео в Грузию.
По словам Капанадзе, говорить о том, что данный визит осуществляется для поддержки власти, ложное мнение.
«Естественно, одна из причин визита — это политический кризис, созданный в стране. Визит госсекретаря, среди прочего, включает в себя темы, которые сегодня являются проблемными и кризисными для Грузии, то есть фальсификации выборов. Поэтому говорить о том, что это поддержка власти и признание сфальсифицированных выборов, если эта конвертация присутствуют в заявлениях лидеров «Грузинской мечты», то это просто ложь. Это визит в страну, интересную Америке, которая является страной-партнером США. Исходя из этого, Соединенные Штаты, как они это делали много раз прежде, в своих заявлениях подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству Грузии, подтвердили свою заинтересованность грузинской демократией, и визит служит продолжением всего этого», — заявил Капанадзе.
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