

Капанадзе: Суд не удовлетворил жалобы партий и неправительственных организаций

11.11.2020 15:34





По заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, суд не удовлетворил жалобы политических партий и неправительственных организаций на тех участках, «где есть основание, что бюллетени были вброшены». По словам Капанадзе, не удовлетворены 99% исков.



«Суды завершили рассмотрение тех жалоб, которые подали политические партии, включая «Европейскую Грузию», а также неправительственные организации. Можно прямо сказать, что 99% этих исков не были удовлетворены. Реально, тот юридический путь, который существует в законе, закончился безуспешно. В подавляющем большинстве участков, где у нас были основания предполагать, что либо недоставало бюллетеней, либо были излишне вброшенные, и протоколы не балансировались, нам отказали почти везде. Был очень интересный случай на 57-м участке, где 202 лишние подписи, то есть, на выборы пришло на 202 человека больше, чем нашли бюллетеней. Естественно, очень логична отмена или пересчет такого участка. Суд в пересчете такого участка отказал. Таких участков очень много. На этих участках очевидно, что происходили две вещи: либо были «карусели», либо просто голоса, полученные какой-либо из оппозиционных партий, занижены. Все это еще раз говорит о том, что у власти нет интереса установления истины легальным путем.



Этот юридический процесс завершился вчера, сегодня подведут итоги округов. «Европейская Грузия» не намерена подписывать эти протоколы и будет обжаловать и их, но мы должны понимать, что тот юридический путь, который существовал до сих пор, закрылся вчера, потому что суды не удовлетворили 99% требований ни политических сил, ни неправительственных организаций», - заявил Капанадзе.



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