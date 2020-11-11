

Залкалиани: Главный стратегический партнер постоянно информирован о происходящих в стране процессах

11.11.2020 15:36





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявляет, что партнеры Грузии постоянно следят за происходящими в Грузии процессами, и именно это отражено в законопроекте, одобренном комитетом по ассигнованиям Сената, который больше не предусматривает возможной приостановки 15 процентов финансирования.



«Наши партнеры очень хорошо видят, наблюдают за происходящим в стране процессом. В то время как в последний проекте это было и оппоненты акцентировали внимание именно на этом, это еще раз указывало на то, что они использовали отношения со стратегическим партнером в собственных политических интересах и ни во что не ставили происходящие в стране процессы. Исходя из этого, подтверждаю, что мы находимся в постоянной коммуникации с основным стратегическим партнером, их постоянно информируют о происходящих в стране процессах. Именно это отражено в окончательной версии, которая была опубликована сегодня», — заявил Давид Залкалиани.



Проект, опубликованный Комитетом по ассигнованиям в июле, предусматривал возможность приостановки 15-ой части финансирования.



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