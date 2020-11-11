

Залкалиани: США поддерживают Грузию, стабильность страны и политические процессы

11.11.2020 15:37





Вызывающие улыбку, несерьезные. Я даже не собираюсь давать серьезный ответ своим оппонентам, так как это непонимание и незнание международных отношений, — об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, комментируя оценку оппозиции визита госсекретаря США Майка Помпео в Грузию.



«Ни в какую логику не садится использование визита госсекретаря США во внутриполитических интересах. Главный посыл здесь — поддержка Грузии со стороны США, поддержка стабильности Грузии, политического и экономического развития страны. Поддержка нашей роли, как одного из лидеров в регионе. Это главный посыл визита, а не то, о чем говорят оппоненты», — заявил Залкалиани.



При этом, по словам Давида Залкалиани, «США поддерживают Грузию, стабильность страны и политические процессы, которые происходят в стране».



«Их оценка в связи с выборами дана, что очень четко отражено в заявлении посольства США. В нем прямо говорится, подтверждается заключение ОБСЕ/БДИПЧ, что выборы были конкурентными и все фундаментальные свободы были защищены. Это их позиция, их призыв, чтобы процессы перешли в политический разрез. Это главный призыв. Этот визит — поддержка страны, поддержка Грузии в созданной сложной политической ситуации. Мы очень закрылись. Мы занимаемся только оценкой процессов внутри страны, когда весь регион стоит перед таким сложным, геополитическим вызовом. Поэтому я очень прошу общественность сделать особенно важные акценты, оценку фокус на этом измерении. Грузия нуждается в поддержке Соединенных Штатов, нашего главного стратегического партнера, больше, чем когда-либо, и этот визит является эквивалентом именно этой поддержки», — заявил Давид Залкалиани.



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