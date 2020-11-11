|
|
Грузия по просьбе Еревана и Баку открыла воздушный коридор для российских миротворцев
11.11.2020 15:39
Грузия по просьбе Армении и Азербайджана открыла воздушный коридор для российских миротворцев, - заявил «Эху Кавказа» спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.
«Что касается участия Грузии в вопросе логистического (обеспечения) миротворческого контингента, в этом процессе решение принимается исходя из миротворческой конфигурации, с учетом национальных интересов страны. На данном этапе, исходя из актуальности вопроса и ограниченного времени установления мира, по просьбе как армянской, так и азербайджанской сторон, часть российского миротворческого контингента в порядке исключения, в заранее согласованный и ограниченный период будет перевезена в зону противостояния через воздушное пространство Грузии. Об этом информированы наши партнёры», – заявил Абашидзе.
Он напомнил, что грузинская сторона уже прокомментировала соглашение о прекращении войны в Карабахе и выразила надежду, что документ будет способствовать полноценному процессу урегулирования конфликта.
Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что Грузия открыла воздушное пространство для российских военно-транспортных самолётов, направляющихся в Армению.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна