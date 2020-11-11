

Грузия по просьбе Еревана и Баку открыла воздушный коридор для российских миротворцев

11.11.2020 15:39





Грузия по просьбе Армении и Азербайджана открыла воздушный коридор для российских миротворцев, - заявил «Эху Кавказа» спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.



«Что касается участия Грузии в вопросе логистического (обеспечения) миротворческого контингента, в этом процессе решение принимается исходя из миротворческой конфигурации, с учетом национальных интересов страны. На данном этапе, исходя из актуальности вопроса и ограниченного времени установления мира, по просьбе как армянской, так и азербайджанской сторон, часть российского миротворческого контингента в порядке исключения, в заранее согласованный и ограниченный период будет перевезена в зону противостояния через воздушное пространство Грузии. Об этом информированы наши партнёры», – заявил Абашидзе.



Он напомнил, что грузинская сторона уже прокомментировала соглашение о прекращении войны в Карабахе и выразила надежду, что документ будет способствовать полноценному процессу урегулирования конфликта.



Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что Грузия открыла воздушное пространство для российских военно-транспортных самолётов, направляющихся в Армению.



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