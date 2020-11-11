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Активист ЕНД: представители «Мечты» оскорбили мою семью
11.11.2020 16:18
Netgazeti.ge
Активист оппозиционного «Единого национального движения» из Марнеули Лаша Квеладзе заявляет, что представители «Грузинской мечты», в частности председатель местного горсовета [Сакребуло] Амиран Гиоргадзе и юрист заксобрания Шермадин Бочоидзе оскорбили членов его семьи. Как говорит Квеладзе, инцидент случился ночью 10 ноября.
Активист связывает произошедшее со своей политической позицией. По его словам, о случившимся проинформировали полицию, однако пока что никто не был вызван на допрос. По заверению Квеладзе, Амиран Гиоргадзе и другие чиновники пришли к его дому, когда в нем находились лишь женщины и дети. Как рассказывает активист каналу «Пирвели», чиновники стояли у двери и орали — «выходите, всех вас должны перестрелять».
Амиран Гиоргадзе в беседе с радио «Марнеули» заявил, что Квеладзе врет.
«Ничего подобного не было. Я их вчера вообще не видел. <…> Если я пришел к их дому, они не догадались зафиксировать это на видео?», — отметил он.
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