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Бурджанадзе: В день приезда Помпео должна состояться акция.


11.11.2020   16:40


Нино Бурджанадзе приветствует визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию.

Лидер «Единой Грузии» считает, что это должно стать серьезным сигналом для власти, что Запад не забывает Грузию, несмотря на трудности в мире.

По словам Нино Бурджанадзе, ее не удивило то, что Помпео не встречается с оппозицией.

«Я очень удивлюсь, если будет назначена встреча с оппозицией, потому что в такой ситуации, когда существует кризис между властью и оппозицией, встреча с таким человеком должна быть подготовлена заранее, должны быть формулы предварительного соглашения или компромисса, с одной и другой стороны. Поскольку это было озвучено спонтанно и внезапно, я не удивлена, что встречи с оппозицией не будет», — сказала Бурджанадзе.

По словам Бурджанадзе, в день приезда Помпео должна состояться акция.

«Я думаю, что в день его приезда должна быть проведена акция, в которой примет участие много людей, конечно, не шумная, а спокойная акция, где грузинский народ покажет свою волю американскому гостю», — заявила Бурджанадзе.

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