|
|
Бурджанадзе: В день приезда Помпео должна состояться акция.
11.11.2020 16:40
Нино Бурджанадзе приветствует визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию.
Лидер «Единой Грузии» считает, что это должно стать серьезным сигналом для власти, что Запад не забывает Грузию, несмотря на трудности в мире.
По словам Нино Бурджанадзе, ее не удивило то, что Помпео не встречается с оппозицией.
«Я очень удивлюсь, если будет назначена встреча с оппозицией, потому что в такой ситуации, когда существует кризис между властью и оппозицией, встреча с таким человеком должна быть подготовлена заранее, должны быть формулы предварительного соглашения или компромисса, с одной и другой стороны. Поскольку это было озвучено спонтанно и внезапно, я не удивлена, что встречи с оппозицией не будет», — сказала Бурджанадзе.
По словам Бурджанадзе, в день приезда Помпео должна состояться акция.
«Я думаю, что в день его приезда должна быть проведена акция, в которой примет участие много людей, конечно, не шумная, а спокойная акция, где грузинский народ покажет свою волю американскому гостю», — заявила Бурджанадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна