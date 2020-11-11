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Возле окружной избирательной комиссии Гори и Каспи проходит акция
11.11.2020 16:43
В Гори, возле окружной избирательной комиссией #15 Гори и Каспи проходит акция сторонников оппозиционных партий.
У здания окружной комиссии находятся сторонники «Национального движения», «Европейской Грузии» и «Лело», которые протестуют против принятия итоговых протоколов.
Участники акции заявляют, что в этой форме они защищают свои голоса и опротестовывают результаты выборов.
Сторонники оппозиционных партий разместили рядом с комиссией фотографии победившего кандидата в мажоритарные депутаты и представителей мэрии.
Возле мажоритарного избирательного округа мобилизованы правоохранители.
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