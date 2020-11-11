

Залкалиани считает несерьезныё

11.11.2020 17:37





Глава МИД Грузии Давид Залкалиани считает «несерьезными» ожидания оппозиции по поводу того, что предстоящий 17-18 ноября визит в Тбилиси Госсекретаря США Майка Помпео как-то повлияет на ситуацию с выборами в парламент.



«Вызывающие улыбку, несерьезные. Я даже не собираюсь давать серьезный ответ своим оппонентам, так как это непонимание и незнание международных отношений», — заявил сегодня на брифинге Залкалиани.



«Ни в какую логику не садится использование визита госсекретаря США во внутриполитических интересах. Главный посыл здесь — поддержка Грузии со стороны США, поддержка стабильности Грузии, политического и экономического развития страны. Поддержка нашей роли, как одного из лидеров в регионе. Это главный посыл визита, а не то, о чем говорят оппоненты», — сказал глава МИД Грузии.



Залкалиани еще раз подчеркнул, что «США поддерживают Грузию, стабильность страны и политические процессы, которые происходят в стране».



«Их оценка в связи с выборами дана, что очень четко отражено в заявлении посольства США. В нем прямо говорится, подтверждается заключение ОБСЕ/БДИПЧ, что выборы были конкурентными и все фундаментальные свободы были защищены. Это их позиция, их призыв, чтобы процессы перешли в политический разрез. Это главный призыв. Этот визит — поддержка страны, поддержка Грузии в созданной сложной политической ситуации. Мы очень закрылись. Мы занимаемся только оценкой процессов внутри страны, когда весь регион стоит перед таким сложным, геополитическим вызовом. Поэтому я очень прошу общественность сделать особенно важные акценты, фокус на этом измерении. Грузия нуждается в поддержке Соединенных Штатов, нашего главного стратегического партнера, больше, чем когда-либо, и этот визит является эквивалентом именно этой поддержки», — заявил Залкалиани.



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Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Давид Бакрадзе сегодня заявил, что посольство уже давно работает с американской стороной для организации визита госсекретаря в Грузию.



«Нас связывает очень крепкое стратегическое партнерство. Исходя из этого, в наших двусторонних отношениях, нашим приоритетом и приоритетом США является обеспечение безопасности в регионе, в этой связи роль и значение Грузии. Конечно, это территориальная целостность нашей страны, еще одной поддержкой которой является именно визит госсекретаря», — заявил Бакрадзе.



Посол подчеркнул, что в укреплении самообороны Грузии США в течение многих лет играли важную роль и это будет важным вопросом во время визита Помпео, как и экономические и торговые отношения.



«США и Грузия, уже в течение многих лет вместе осуществляют очень важные реформы в направлении демократического развития в стране. Так что, все вопросы, которые определены нашей стратегической хартией, конечно, будут рассмотрены во время визита госсекретаря», — подчеркнул Бакрадзе.



Помпео прибывает в Грузию на фоне массовых акций протеста оппозиции, за несколько дней до второго тура парламентских выборов, которые назначены на 21 ноября.



Выборы в парламент Грузии состоялись 31 октября и уже на следующий день оппозиция вывела своих сторонников на улицы, заявляя о фальсификации их результатов.



Центральная избирательная комиссия заявила, что согласно предварительным подсчетам, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48% по пропорциональной системе и победила в первом туре в 14 мажоритарных округах, обеспечив себе, таким образом, парламентское большинство. Между тем оппозиция надеялась победить на выборах и впервые в истории Грузии сформировать многопартийное, коалиционное правительство, что стало бы шагом вперед в процессе демократизации. Согласно данным оппозиции и неправительственных организаций, процент нарушений и фальсификаций на выборах мог повлиять на результат голосования в пределах 8% — именно эта разница обеспечила «Грузинской мечте» победу на выборах. Между тем ЦИК и правящая партия признает только технические нарушения, которые не могли существенно повлиять на результаты голосования.



В последние 10 дней акции протеста проводятся в Грузии практически ежедневно, даже несмотря на введенные властями с 9 ноября меры по ограничению передвижения с 10 часов вечера до 5 утра. Тысячи человек требуют новых выборов и отставки главы ЦИК Грузии Тамар Жвания.



Кроме того, уже к 3 ноября все восемь оппозиционных партий Грузии, преодолевшие барьер и прошедшие в парламент, заявили о своем отказе работать в парламенте 10-го созыва и участвовать во вторых турах выборов в мажоритарных округах.



Таким образом, «Грузинская партия» может оказаться единственной партией в новом парламенте, что также может быть первым прецедентом в истории страны. Все это происходит на фоне острой критики оппозиции со стороны правящей партии, один из лидеров которой, исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе даже не исключил принятие закона, по которому прошедшим в парламент партиям, отказавшимся от своих мандатов, будет прекращено государственное финансирование.



Такое обострение политической ситуации вызывает озабоченность международных партнеров Грузии — они уже призвали стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками в переговорах между властями и оппозицией.



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