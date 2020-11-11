

Акции протеста возле окружных избирательных комиссий проходят в Самгори, Гори и Поти

11.11.2020 17:40





В Грузии сегодня окружные избирательные комиссии продят заседания для составления итоговых протоколов выборов в парламент 31 октября. Этот процесс происходит на фоне акций протеста оппозиции. Здания комиссий охраняют усиленные наряды полиции.



В Тбилиси на акции протеста возле окружной избирательной комиссии Самгори полиция задержала члена политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Бесо Газделиани.



Как сообщает Общественное телевидение, после того, как Газделиани наклеил стикер на здание комиссии, полиция предпредила его, а после повторной попытки задержала за нарушение общественного порядка.



Заседание окружной комиссии Самгори в знак протеста покинул представитель ЕНД Бека Квиникадзе. По его словам, итоговый протокол составляется без реагирования на нарушения.



«На заседании были серьезные нарушения. Я предложил их рассмотреть, однако мою просьбу не удовлетворили. Там никто не соблюдает законность, поэтому я покинул это заседание в знак протеста. В 10 из 122 участках комиссия даже не смогла установить количество пришедших на выборы избирателей», – заявил Бека Квиникадзе.



Акция протеста оппозиции проходит сегодня и в Гори, возле окружной избирательной комиссии №15, к которой относится округ Гори и Каспи.



На акцию пришли сторонники ЕНД, «Европейской Грузии» и «Лело», которые протестуют против принятия итогового протокола, в котором не учтены претензии оппозиции. Они заявляют, что вышли на акцию, чтобы защищать свои голоса.



На фоне акции протеста проходит и заседание окружной полиции в Поти, где представители «Национального движения» и «Европейской Грузии» также отказались подписывать итоговый протокол и покинули заседание в знак протеста.



Представители оппозиции назвали заседание комиссии «фарсом».



«То, что сейчас происходит в окружной комиссии, это настоящий фарс и заранее спланированный спектакль. Я призвал членов комиссии пересмотреть принятые ими постановления и не принимать такие решения, которые идут против воли грузинского народа. Я убедился, что никто не собирался это учитывать, поэтому в знак протеста покинул заседание. Сейчас в Поти происходит узаконивание сфальсифицированных выборов», – заявил в эфире Общественного телевидения представитель ЕНД в комиссии Давид Хомерики.



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