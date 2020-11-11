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Абашидзе: Российские войска будут перебрасываться через Грузию по просьбе Азербайджана и Армении
11.11.2020 18:46
Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что воздушное пространство Грузии будет использоваться в течение определенного периода времени для переброски российских войск в Нагорный Карабах по просьбе Азербайджана и Армении.
«Учитывая актуальность вопроса на данном этапе и ограниченное время, имеющееся для установления мира, по просьбе как Азербайджана, так и Армении, я подчеркиваю, что по просьбе как Азербайджана, так и Армении, в порядке исключения, часть контингента российских миротворцев в течение заранее согласованного обговоренного временного периода будет перевезена в зону противостояния через воздушное пространство Грузии, о чем проинформированы наши партнеры», — сказал Зураб Абашидзе.
По словам Зураба Абашидзе, речь идет об открытии воздушного пространства на короткий срок, который необходим для передислокации контингента.
«Речь идет о днях, которые потребуются для перемещения этого контингента. Думаю, это короткий период», — добавил Зураб Абашидзе.
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