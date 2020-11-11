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Европарламентарии: Нас беспокоит ситуация в Грузии, сложившаяся после парламентских выборов,


11.11.2020   20:36


Депутаты Европарламента Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене и Сигизмунд Павилионис распространяют совместное заявление о событиях в Грузии, развившихся после парламентских выборов.

Как отмечается в заявлении, они всегда были непоколебимыми сторонниками Грузии, ее суверенитета и территориальной целостности.

«Нас беспокоит ситуация, сложившаяся после октябрьских парламентских выборов. Несмотря на то, что выборы были конкурентоспособными и у избирателей была реальная альтернатива, на проведение выборов повлияли распространившиеся обвинения в давлении на избирателей, что вызвало снижение доверия общества.

Ситуацию отягощает информация, что оппозиции и неправительственным организациям фактически было отказано в возможности справедливого рассмотрения обоснованных претензий и обращения в существующие институты. Справедливое и прозрачное рассмотрение любых жалоб вновь остается предпосылкой для установления доверия между грузинскими политиками и людьми.

Правительство Грузии вместе с правящей партией несет ответственность за ответ на существующие проблемы и достижение диалога с оппозицией, чтобы найти быстрый выход из сложной ситуации для грузинской демократии», - говорится в заявлении европарламентариев.

Они призывают международные организации оценить жалобы и нарушения и представить окончательные выводы.

«Мы еще раз призываем к заслуживающему доверия и инклюзивному правовому процессу для устранения нарушений в ходе выборов, чтобы обеспечить уважение воли избирателей.

Мы призываем международные организации, наблюдавшие за первым туром выборов (особенно ОБСЕ / БДИПЧ и Парламентскую ассамблею Совета Европы), оценить жалобы и доказательства нарушений и представить окончательные выводы», - говорится в заявлении.

Европарламентарии выражают готовность исполнить конструктивную роль в диалоге между властью, оппозицией и народом.

«Мы верим, что власти Грузии используют юридические средства в рамках демократических процессов, которые Грузия выстроила за последние десятилетия, для оценки жалоб и доказательств, связанных с нарушениями на выборах и для проведения инклюзивного диалога с оппозицией и людьми, протестующими на улицах.

Мы готовы помочь и сыграть конструктивную роль в этом диалоге. Мы призываем власти Грузии ограничить применение силы полиции против мирных демонстрантов и не осуществлять провоцирование насилия на улицах.

На фоне событий в регионе Южного Кавказа Грузии необходима политическая устойчивость и единство для реализации амбициозной европейской повестки дня. Соответственно, мы еще раз призываем все политические стороны безотлагательно взять ответственность за обеспечение того, чтобы Грузия сконцентрировала свои усилия в целях евроинтеграции и имела парламент с широкой легитимацией и справляющийся с вызовами», - отмечается в заявлении.

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