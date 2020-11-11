

Кандидатура Теи Цулукиани рассматривается на пост премьер-министра Грузии

11.11.2020 22:17





Несмотря на протест оппозиции по поводу процесса и результатов выборов, правящая партия готовится к реформированию состава правительства. Агентству "IPN" стало известно о некоторых возможных кадровых решениях, о которых говорят в кулуарах власти.



По информации агентства, одна из лидеров "Грузинской мечты", экс-министр юстиции Теа Цулукиани вместо депутатского мандата может вернуться в исполнительную власть и занять пост премьер-министра Грузии.



Как сообщает агентство со ссылкой на "информированный источник", кандидатура Цулукиани рассматривалась на пост первого вице-спикера парламентам, однако также речь идет о представлении ее на пост премьер-министра. Также рассматривается вопрос ее возможного назначения министром внутренних дел. Окончательное решение еще не принято, однако, как заявляют в кулуарах, вопрос о том, о останется в парламенте или перейдет в исполнительную власть - 50/50.



Еще одно кадровое решение связано с Созаром Субари, занимавший пост советника премьер-министра. Он, возможно, займет пост главы Комитета по правам человека, а новое лицо "Грузинской мечты" Николоз Самхарадзе, возглавлявший до сих пор кабинет председателя парламента, будет представлен на пост главы Комитета по вопросам европейской интеграции.



В кулуарах также не исключают, что Михаил Сарджвеладзе, занимающий пост замминистра юстиции с 2013 года, может быть избран главой юридического комитета парламента, однако отмечается, что желание возглавить этот комитет имеет и другой член правящей партии - Анри Оханашвили.



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