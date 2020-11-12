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Министр сельского хозяйства Грузии инфицирован коронавирусом
12.11.2020 11:00
У министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили выявлен коронавирус. Об этом «IPN» сообщили в министерстве.
«Министр чувствует себя хорошо, находится дома, продолжает работать дистанционно. Все контакты министра идентифицированы; контактировавшие с ним лица перешли на самоизоляцию», - заявили агентству в ведомстве.
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