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Министр сельского хозяйства Грузии инфицирован коронавирусом


12.11.2020   11:00


У министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили выявлен коронавирус. Об этом «IPN» сообщили в министерстве.

«Министр чувствует себя хорошо, находится дома, продолжает работать дистанционно. Все контакты министра идентифицированы; контактировавшие с ним лица перешли на самоизоляцию», - заявили агентству в ведомстве.

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