

Министр сельского хозяйства Грузии инфицирован коронавирусом

12.11.2020 11:00





У министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили выявлен коронавирус. Об этом «IPN» сообщили в министерстве.



«Министр чувствует себя хорошо, находится дома, продолжает работать дистанционно. Все контакты министра идентифицированы; контактировавшие с ним лица перешли на самоизоляцию», - заявили агентству в ведомстве.



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