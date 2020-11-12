

Гахария: Мы должны найти быстрое решение сложившейся политической ситуации

12.11.2020 12:27





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария начал сегодняшнее заседание правительства с оценки текущей политической ситуации. По его словам, они должны найти быстрое решение политической ситуации, что является заданием от граждан, населения Грузии.



По словам премьер-министра, он убежден, что политический спектр это прекрасно осознает. В то же время, по словам Гахария, у деструктивных шагов не будет поддержки граждан.



«Сегодня мы должны начать с оценки текущей политической ситуации. Самое важное тут то, что оценка самого политического процесса сегодня становится все более второстепенной, задание от наших граждан и населения прямое, что мы должны найти быстрый выход из этой политической ситуации. Я уверен, что политический спектр это прекрасно осознает. Тем не менее, я хорошо понимаю, что некоторые деструктивные шаги и действия будут продолжаться, но мы все должны хорошо согласиться с тем, что у таких деструктивных шагов и действий нет и не будет поддержки наших граждан. Это стало ясно 31 октября, когда гражданин Грузии наделил 9 политических сил мандатом, чтобы они были представлены в законодательном органе Грузии, этот мандат был и остается мандатом ответственности за страну и будущее страны.



Мы все должны помнить, в какой момент сделал этот гражданин Грузии, он сделал это тогда, когда в регионе бушевала крупномасштабная война, когда глобальная пандемия все больше набирала силу, экономический кризис усугублялся, все это было прямым посланием каждому из наших политиков и политических сил, мол вместе позаботьтесь о стране и вместе найдите выход из кризисов в эпоху, полную этих вызовов.



Именно это основная ответственность, с которой гражданин Грузии снабдил каждую политическую силу, 9 политических сил, мандатом ответственности. Мы все хорошо понимаем, что сегодня нам нужен устойчивый политический процесс для реализации амбициозного плана Грузии, европейского плана и продолжения реализации этого плана», — заявил Гахария.





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