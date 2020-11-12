

НПО: Премии полицейским в Грузии увеличиваются, раскрываемость преступлений – снижается

12.11.2020 14:01

"Новости-Грузия"



Среди госструктур Грузии министерство внутренних дел занимает первое место по размеру премий, выплачиваемых служащим. Об этом сообщает неправительственная организация «Детектор растрат».



За первые три месяца 2020 года, МВД потратило на оплату труда своих сотрудников 113,8 миллиона лари (почти 34 миллиона долларов), из которых 654 369 лари (195,2 тысячи долларов) – это премии, а 18,2 миллиона (5,4 миллиона долларов) – доплаты к основной зарплате.



«МВД занимает первое место по сумме премий, выданных за три месяца. Второе – у Службы государственной безопасности Грузии, которая потратила на оплату труда более 20 миллионов лари (около 5,9 миллиона долларов), из которых 4,1 миллиона лари (более 1,2 миллиона долларов) – это премии», — отметили в НПО.





Сумма, потраченная МВД на премии за три месяца, превышает годовое финансирование некоторых ведомств или программ.

Так, например, из госбюджета Конституционный и Верховный суд вместе получили 16,2 миллиона лари, а аппарат Народного защитника Грузии 7 миллионов лари (2,1 миллиона долларов). На программу усиления потенциала Сил обороны Грузии в 2020 году выделили 5 миллионов лари (1,5 миллиона долларов), а на программу охраны здоровья матери и ребенка – 8 миллионов лари (2,4 миллиона долларов).



Бюджет МВД Грузии на 2020 год установлен в размере 760 миллионов лари (226,7 миллиона долларов). Из них 498 миллионов лари (148,6 миллиона долларов) отведены на оплату труда сотрудников. В штате министерства числится более 40 тысяч сотрудников.



МВД Грузии отличилось большими премиями и в 2018-2019 годах. В 2018 году министерство выдало премии на сумму в 72,8 миллиона лари (21,7 миллиона долларов). В 2019 году этот пункт расходов ведомства увеличился на 22 миллиона – до 94,8 миллиона лари (28,2 миллиона долларов).



Премии увеличиваются, раскрываемость преступлений ухудшается

За первые пять месяцев 2020 года в Грузии было совершено 23 114 преступлений. Раскрыли полицейские 6 852 дела, что составляет 29,64% от общего количества.



Согласно официальной статистике, три года назад количество преступлений, совершенных за аналогичный период, было на 8 тысяч меньше, а раскрываемость – на 20% больше.



«Детектор растрат» напоминает, что в феврале 2020 года министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что с июля зарплаты всех его подчиненных увеличатся. Тогда же глава МВД отметил, что полицейские, которые работают днем и ночью, заслуживают больше, чем их зарплата.



Рост случаев применения чрезмерной силы

В НПО отдельно упоминают нерасследованные преступления, в совершении которых подозревают полицейских. О грубых нарушениях прав человека со стороны сотрудников МВД Грузии говорилось в последнем годовом отчете Human Rights Watch. Одновременно в докладе омбудсмена Грузии говорилось, что их аппарат получает сообщения о жестоком обращении со стороны сотрудников полиции, включая случаи чрезмерного применения силы и пытки после задержания.



«Детектор растрат» резюмирует: «Выходит, что премии и надбавки – это награда, которую правоохранительные органы получают за применение чрезмерной силы. Кроме того, эта сумма увеличивается параллельно с увеличением нераскрытых преступлений».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





