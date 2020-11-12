

Гварамиа: Если Армения хочет освободиться от России, то сейчас самое время

12.11.2020 14:35





«Если Армения хочет освободиться от России, то сейчас самое время» - так прокомментировал эксперт по национально безопасности Гоча Гварамиа процессы в Ереване, вызванные последними событиями вокруг Нагорного Карабаха.



По словам эксперта, недавние события в Нагорном Карабахе являлись не столько желанием помочь Азербайджану, сколько местью Путина Пашиняну.



«Путин, пренебрегая жизнями граждан Армении и Азербайджана, просто отомстил Пашиняну как за смену власти в Армении, так и за его прозападные взгляды» - заявил Гварамиа.



Как заявляет эксперт, пока подход к конфликту в Карабахе не будет воспринят в Армении через призму международного право, он всегда будет висеть как дамоклов меч не только над Арменией и Азербайджаном, а над всем Южным Кавказом.



«Чтобы наступил мир в регионе и жизнь начала налаживаться, все государства, в том числе как бы больно не было для Армении, должны признать верховенства международного права. Должны уважать международно признанные границы соседей. В этом плане Азербайджан, в отличии от Армении, в глазах цивилизованного мира выглядит уверенно – старается восстановить контроль в международно признанных границах Азербайджана, его войска не расположены на территории другого государства, и ее действия направлены на восстановление суверенитета над территорией как отколовшегося Нагорного Карабах в результате спровоцированных Россией сепаратистских движений, так и захваченных 7 районов вне Карабаха территорий, повлекшей за собой исход более миллиона местного мирного населения» - заявил Гварамиа.



По словам эксперта, когда граждане Армении придут к единому соглашению, что «…как в спорном Карабахе, хотя и принят международным сообществом территорией Азербайджана, так и в 7 районах во круг нее, по всем параметрам являющимися бесспорными территориями Азербайджана, то есть, в совокупности - на суверенной территории Азербайджана находятся войска соседнего государства – Армении, которые являются по факту и букве международного права оккупационными, и им там делать нечего, тогда поймут, что Пашинян практически предотвратил гибель генофонда Армении, а первые дни боевых действий нужно было для прикрытия безопасного вывода мирного населения. Когда население Армении к этой правде будет готово, то поймет всю лживую и предательскую натуру России, для которой никакой ценности не представляет жизнь даже собственных граждан, а граждан других государств и по давно».



По словам эксперта, для удостоверения в том, что все это просто месть Пашиняну, стоит обратить внимание на несколько фактах. «То, что Путин мстит лично Пашиняну, и события не имеют ничего общего к заботе по обеспечению безопасности народам Азербайджана и Армении, указывают несколько фактов. Первое – выехавший для принятия участия в боевых действиях в Карабахе гражданин Грузии Ваагн Чахалян каким-то странным образом за считанные минуты оказался среди штурмующих Парламент Армении, а прибывая из оккупированной Россией Абхазии группа добровольцев баграмяновского батальона и представителей армянской общины Абхазии, не доехав до позиций, странным образом затерялась неизвестно куда. Думаю не трудно догадаться, что и Чахалян и «группа помощи» из Абхазии связаны с российскими спецслужбами, задание которых спровоцировать и поддерживать массовые беспорядки с целю свергнуть Пашиняна, заведомо объявив его предателя армянского народа. И если Армения и народ Армении действительно хочет избавиться от российских кандалов, то сейчас именно то время чтобы это сделать. Для этого нужно открыто разоблачить всю лже-братскую натуру Кремля, объявить военную базу в Гюмри вне закона и стать на истинный путь независимости. Это единственный путь, если народ Армении действительно желает развития и процветание своей страны. Это единственный путь, чтобы в регионе наконец-то воцарился мир, так как там, где присутствует хотя бы один российский военный сапог, мира и спокойствия приходится только желать» - заявил Гварамиа.



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