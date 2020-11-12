

Нателашвили: Я никогда не видел оппозицию такой единой

12.11.2020 18:52





Как и ожидалось, наши союзники, дружественные государства, в данном случае посольство США и делегация ЕС, подключились к регулированию этого процесса, — об этом заявил после встречи с дипломатами лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили.



Как отметил Шалва Нателашвили, на встрече с послами присутствовали представители партий, преодолевших барьер на парламентских выборах.



«Встречи будут продолжаться, я могу сказать две вещи, детализации переговоров там, согласно соглашению, не будет, как и должно быть, но я могу с гордостью сказать, что я не видел и не мог представить себе такой объединенной грузинской оппозиции, как сейчас. Все занимают ту позицию, на которой мы стояли», — заявил Шалва Нателашвили.



По его словам, его позиция заключается в том, что перевыборы должны проводиться с новой администрацией, которая может быть укомплектована ОБСЕ, Европейский Союз.



«Не стоит говорить о пересчете, пересчет не может помочь в этом вопросе так же, как реанимация умершего. Послы ничего не могут нам поручить, они выступают посредниками, стараются сблизить позиции участников и получить результат, это позиция друзей. Каким будет результат и какой конкретно цели мы добьемся, сейчас сказать очень сложно. Оппозиция не проходит в парламент, она требует новых выборов», — заявил Нателашвили.



В то же время, на вопрос, где компромисс для оппозиции, Нателашвили ответил, что их участие в новых выборах вместе с «Грузинской мечтой» — это компромисс.



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