

Гамкрелидзе: Объявление полного «локдауна» в Грузии на данном этапе не рассматривается

12.11.2020 19:34





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в Грузии уже действует частичный «локдаун» и точечные ограничения, которые могут быть расширены в зависимости от эпидситуации.



Однако, по словам Гамкрелидзе, объявление полного «локдауна» на данном этапе не рассматриваться.



«На Координационном совете озвучиваются рекомендации, который в порядке консенсуса принимает последующие решения. В стране действуют частичный «локдаун» и точечные ограничения, которые, по всей вероятности, в связи с эпидемической ситуацией, могут быть расширены, но на данном этапе полный «локдаун» не рассматривается», — заявил Гамкрелидзе.



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