

Результаты выборов сфальсифицированы и необходимы новые выборы - «Лело»

12.11.2020 21:55





Лидер «Лело» Бадри Джапаридзе заявил, что оппозиция зафиксировала свою позицию по парламентским выборам сегодня на встрече с дипломатами.



«Мы передали требования, поделились нашими оценками, это была сегодняшняя встреча. Наша оценка такая же, результаты выборов сфальсифицированы и необходимы новые выборы, чтобы выйти из кризиса. Позиция оппозиции по этому поводу неизменна. У правительства есть свои оценки, которые в корне отличаются от наших», — сказал Бадри Джапаридзе.



По его словам, на сегодняшней встрече все стороны зафиксировали свою позицию и запланирована следующая встреча.



На вопрос, состоится ли акция в субботу, Джапаридзе ответил, что субботняя акция по-прежнему в силе.



Во встрече с представителями дипломатического корпуса приняли участие представители девяти партий. Встреча прошла в резиденции посла США в Грузии.



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