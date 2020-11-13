

Бен Ходжес: США должны усилить инфраструктуру в Грузии



СОВА 13.11.2020 11:56



«Я хотел бы, чтобы США усилили свою инфраструктуру в Грузии, особенно для поддержки ротационных сил и стратегических воздушных перевозок, а также морского присутствия. Об этом заявил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.



В интервью Europetime он заявил, что такие действия садятся в логику соперничества великих держав. Ходжес считает важным продемонстрировать, что Кавказ является важным регионом для США. Поэтому Соединенные Штаты должны инвестировать в дипломатию и экономику, а также в продолжение сотрудничества в области безопасности.



Говоря о конфликте в зоне Нагорного Карабаха, генерал в отставке заявил, что рад прекращению боевых действий и установлению мира. Но его беспокоит появление в регионе российских миротворцев. Ранее он уже называл их размещение в Карабахе худшим сценарием.



«Думаю, есть и другие страны, которые могли бы предоставить силы по поддержанию мира вместо Кремля. Я считаю, что российские силы, дислоцированные там сегодня, больше похожи на оккупантов, чем на миротворцев… подобных тем, что есть в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии».



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