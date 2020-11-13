

Джеймс Гилмор: США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах

13.11.2020 12:00





Мы разочарованы тем, что Россия и ее представители использовали эту пандемию как повод для откладывания Женевских международных переговоров, - заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в ответ на обращение сопредседателей Женевских международных переговоров, связанных с конфликтом Грузии.



Как отметил Гилмор, нельзя, чтобы пандемия становилась преградой для урегулирования политических или военных вызовов.



По заявлению Джеймса Гилмора, он был бы рад восстановлению полевого представительства ОБСЕ в Грузии, которое бы сумело работать без помех вдоль административной разделительной полосы.



«Мы разочарованы, что Россия и ее представители использовали эту пандемию как повод для откладывания Женевских международных переговоров. Я сегодня внимательно выслушал доклад трех представителей и большой акцент на коронавирус, однако, нельзя, чтобы пандемия становилась преградой или останавливала урегулирование тех политических и военных вызовов, которые мы видим в регионе ОБСЕ.



В 2008 году вторжение российских военных сил на территорию Грузии нарушило международное право и игнорировало принципы, закрепленные Хельсинкским заключительный актом, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и неприменения силы.



…Соединенные Штаты призывают Россию, как сторону конфликта, в соответствии с соглашением о прекращении огня 2008 года отвести войска на позиции, которые они занимали до войны и отозвать признание грузинских регионов: Абразии и т.н. Южной Осетии независимыми государствами.



Соединенные штаты твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», - завил, в частности, Гилмор.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





