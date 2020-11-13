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Талаквадзе: До двух миллионов человек проголосовали за прогресс Грузии
13.11.2020 12:01
Несмотря на пандемию, до двух миллионов человек проголосовали за прогресс, мир и стабильность Грузии. Мы не имеем права ставить под сомнение их выбор! – об этом пишет в социальной сети председатель парламента Арчил Талаквадзе.
Талаквадзе говорит о начавшихся вчера переговорах с оппозицией и выражает надежду, что это будет способствовать политической стабильности.
«Политический диалог начался. Я надеюсь, что он будет способствовать политической стабильности, которая в интересах нашей страны и общества. Спасибо нашим согражданам - несмотря на пандемию, до двух миллионов человек проголосовали за прогресс, мир и стабильность Грузии. Мы не имеем права ставить под сомнение их выбор! Я благодарю нашего главного стратегического партнера, посла США в Грузии Келли Дегнан и посла ЕС Карла Харцеля за поддержку диалога! », - написал Талаквадзе.
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