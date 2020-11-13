

Месть и геополитическая игра Путина

13.11.2020 14:00



Сергей Михеев



9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России сообщили о достижении соглашения о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которое предполагает вывод армянских войск с большей части территории Нагорного Карабаха и ввод в непризнанную республику российских миротворцев. Соглашение предусматривает полное прекращение огня и военных действий в зоне конфликта с полуночи 10 ноября. Азербайджанские и армянские силы останавливаются на занимаемых ими позициях. Начинается немедленное развертывание миротворческого контингента России - 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, до 400 единиц автомобильной и специальной техники. В Азербайджане соглашение встретили с ликованием и начали праздновать победу, а в Армении оно было воспринято как капитуляция и предательство интересов государства. В Ереване проходят массовые протесты, люди требуют отставки правительства и продолжения борьбы за свои земли.



Очередное военное противостояние в течении 45 дней характеризовалось ожесточёнными боями с применением авиации, дальнобойной артиллерии и тяжёлой техники, в результате чего убиты и ранены тысяча военнослужащих и мирных жителей, среди них дети и пожилые люди, разрушены города, сёла и посёлки. Таков предварительный итог 45 дневной войны за Карабах. Точное число жертв пока неизвестно, пока невозможно подсчитать нанесённый экономический ущерб. Все это станет ясно в дальнейшем. Сейчас можно сказать только лишь одно - война проблемы не решает, она только на какое-то время даёт удовлетворение одной из сторон конфликта, а сам конфликт никуда не девается, не испаряется, только на время утихает и продолжает тлеть до поры до времени.



Возникает вопрос – что дальше... кто является победителем? Если рассматривать лишь в чисто доселе существовавшим статус-кво территориальном плане, то Армении в этом списке точно нет, хотя, рассмотрев ситуацию с другой стороны – вопрос может оказаться и спорным. Что же касается огласки победителя, то тут мнения расходятся - победителем объявляют то Азербайджан, то Турцию, то обоих в месте, а у нас, в России, во весь голос твердят, что главный победитель - это Россия, которая упрочила свои позиции в Закавказье.



Кавказ интересовал Россию ещё со времён Петра Великого. Царская Россия, захватив Кавказ, преследовала две цели – экономическую и политическую. Завоевав новые земли, она намеревалась пополнить казну новыми богатыми поступлениями, а с помощью новых укреплений - надёжно защитить свои южные границы. Для завоевания Кавказа пришлось пойти на многолетнюю войну с живущими там народами, которая в последствии получила название «Кавказская война». В школьных учебниках сроки Кавказской войны указаны с 1817 по 1859 год — с прибытия Ермолова и до пленения Шамиля. На самом деле Кавказская война началось с похода Петра I, в 1722 году и закончилось подавлением восстания в Чечне и Дагестане в 1878 году, и она длилась более 150 лет. От войны Россия понесла огромные убытки и поэтому экономических выгод от присоединения Кавказа не имела. Кавказские народы, в свою очередь, понесли не только большие хозяйственно-экономические потери, но и стала перед демографической катастрофой – сотни тысяч мужчин, внушительная часть генофонда Кавказских народов, было уничтожено.



Российская империя в результате войны получила намеченную политическую выгоду, она вышла на рубежи Персии и Турции и ее политическое влияние в Закавказье значительно возросло. С той поры Россия правила Кавказом самыми жестокими методами - упразднила всякого рода самоуправление как на Северном, так и на Южном Кавказе; неугодных, авторитетных, лиц просто устраняла; представителям некоторых народов было даже запрещено приближаться к городам; переселяла целые народы – несколько мохаджирства Абхазов наглядный пример этого.



Российско-Советская Империя, а в последствии и Путинская Россия, явились «достойными» продолжателем политики Царской империи в отношении Кавказа. Войны в Чечне, которые можно считать продолжением 150 летней «Кавказской войны», этому доказательство. Путин неоднократно высказывал сожаление по поводу развала Российской-Советской Империи и реально мечтает его восстановить, конечно-же с учётом сегодняшних реалии. Политика – «разделяй и властвуй» продолжается и по сей день. Примеров множество: создание и всевозможная поддержка сепаратистских образовании, в Грузии это Абхазия и Южной Осетия, в Молдове –Приднестровья, в Украине – Донбасс и Луганск, а на сей день разыгрывается карта Нагорного Карабаха.



Исходя из сегодняшних реалии, на Южном Кавказе нашим единственным стратегическим партнёром является Армения, с которым у нас договора о взаимопомощи и договор о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которого являются Армения и Россия. По обоим договорам Россия была обязана оказать Армении политическую и военную помощь. Такие обращения были направлены Пашиняном Путину, но они остались без внимания и не было предоставлено никакой помощи. Существует версия, и она достаточно правдоподобная, о том, что Путин отомстил Пашиняну за свержение своего протеже Сержа Саргсяна в 2018 году. Как известно, Путин не поддерживает ни одного политического лидера, пришедшего к власти на волне народного движения. Он не может допустить того, чтобы реальный избранник народа мог управлять страной. В этом он видит опасность допущения такой возможности и для России. Можно считать, что бездействие и неоказание помощи, это ответ Путина народу Армении, и лично Пашиняну.



Можно предположить, что в дальнейшем будут действия, направленные на отставку Пашиняна и его удаление из политики. Если эта версия имеет права на существование, то получается, что Путин ради личной мести предал главного союзника по Договору о коллективной безопасности, на территории которого, в ключевом, с точки зрения России, регионе, располагается российская военная база. В Карабахском вопросе Путин старался придерживаться своей политики по отношению к соседним государствам, который заключается в принципе – «чем хуже у них, тем лучше для нас». Он надеялся и надеется на то, что путем приведения к власти в Армении пророссийских сил, сможет удержатся и упрочит свои положения в регионе, но на сей раз он, скорее всего, переиграл.



По другой версии Путин воспользовался сложившими обстоятельствами для укрепления своих позиции на Южном Кавказе. Путинские пропагандисты утверждают, что соглашение по Нагорному Карабаху является дипломатической и геополитической победой России, и это подкрепляют появлением нового Российского миротворческого контингента в Кавказском регионе. Но с этим трудно согласится потому, что Турция стремительно появилась на Кавказе и громко заявляет о себе. Геополитические игры Путина привели к тому, что Турция надолго пришла на Кавказ, пришла в регион который в Кремле считали российским «задним двором», и как постсоветское пространство «зоной привилегированных интересов России». К тому же надо учесть, что на ряду с Арменией, этим соглашением и Россия приняла условия Турции. Турция теперь старается занять на Кавказе место главной региональной державы, а у нас для сопротивления этому вряд ли есть силы и средства.



По итогам происшедшего можно сделать выводы о том, что в регион Кавказа можно входить без согласования с Москвой, и что союз с Россией никому не гарантирует защиты от каких-либо неприятностей – Россия стала неблагонадежным защитником. Ещё одна главная деталь - Россия потеряла своего последнего союзника на Южном Кавказе, ибо Армения никогда не простит потерю Карабаха и гибель тысяча армян, жизни которых на совести нашего президента - Путина. Карабахские события, которые хотят нам преподнести как победу России, на самом деле являются большим поражением нашей внешней политики, которая, в последствии, станет началом полной потери всего Кавказского региона.



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