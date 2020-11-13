

Грузия выразила обеспокоенность из-за встречи Путина и Бжания

13.11.2020 16:04





Грузинская сторона на заседании Постоянного совета ОБСЕ выразила обеспокоенность из-за встречи президента России Владимира Путина с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.



Как сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, этот вопрос на заседании затронула постоянный представитель Грузии в ОБСЕ Кетеван Цихелашвили.



Посол отметила, что переговоры в Сочи прошли «на фоне тяжелой ситуации» в Абхазии.



«Россия продолжает полностью пренебрегать суверенитетом и территориальной целостностью Грузии, тем самым нарушая фундаментальный принцип международного права», – заявила Цихелашвили.



На заседании обсудили факты дискриминации этнических грузин и нарушения их прав. Цихелашвили заявила, что из-за ограничения передвижения скончались 16 жителей Ахалгори. По словам дипломата, они не смогли перейти на территорию, подконтрольную властям Грузии, чтобы получить медицинскую помощь. Посол также осудила т.н. бордеризацию и факты незаконных задержаний граждан Грузии.



В заседании Постоянного совета ОБСЕ приняли участие Сопредседатели Женевских дискуссий – Тойво Клаар (ЕС), Джихан Султаноглу (ООН) и Рудольф Михалка (ОБСЕ). Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия пытается изолировать жителей Абхазии и Южной Осетии от остальной части их родины – Грузии.



Переговоры президента России Владимира Путина и президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной». Он сказал, что Россия остаётся «партнером номер один» для Абхазии.



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