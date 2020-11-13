

Чихладзе: Повторный локдаун в Грузии приведет к краху государственных институтов

13.11.2020 18:54





Повторный локдаун в Грузии может обернуться полным крахом государственных институтов. Об этом сегодня на брифинге заявил один из лидеров оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе.



В правительстве Грузии неоднократно подчеркивали, что не планируют вводить системные ограничения, несмотря на серьезный рост числа заболевших. Власти указывают, что экономика страны не выдержит общенационального карантина и обещают продолжать стратегию «точечных ограничений».





Кардинально противоположного мнения придерживаются некоторые эксперты, консультирующие Минздрав Грузии, а также эпидемиологи, которые входят в межведомственный совет при правительстве. Они являются сторонниками локдауна и прямо заявляют, что дальнейшие промедления будут стоить Грузии десятков жизней.



Чихладзе уверен, что для властей локдаун выгоден по двум причинам: чтобы остановить волну протеста, поднявшуюся после парламентских выборов 31 октября, и продолжить незаконное обогащение путем коррупционных сделок.



«Это две причины, из-за которых они хотят объявить полный локдаун. Другого разумного объяснения я не нахожу. Мы всячески против этого неразумного, вредного решения. Не надо сравнивать нас с другими странами. Это богатые страны и смогут выдержать еще несколько локдаунов. У них есть богатая экономика, а также исправная система здравоохранения. Мы же этого не перенесем», — отметил он.



Оппозиционер считает, что теперь Грузия пострадает еще больше, чем от первого локдауна. Чтобы остановить распространение коронавируса, с 21 марта по 22 мая в Грузии действовал режим чрезвычайного положения. Тогда в стране максимально была ограничена экономическая деятельность – не работало практически ничего, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.



«Заявляю с полной ответственностью, объявление полного «локдауна» в этой ситуации будет полным крахом всех государственных институтов. В этой ситуации мы еще больше пострадаем, чем после первого «локдауна», когда более или менее была сохранена экономическая жизнь страны и институты не были разрушены. Это абсолютное вредительство», — заявил Чихладзе.



Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 73 154 случая инфицирования. Выздоровели 55 511 человек, скончались 636.



Сейчас в Грузии активным остается 16 981 случай COVID-19. Из них 4 957 пациентов (около 30%) проходят лечение в больницах, 8 611 (более 50%) – на дому, а 3 413 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.



Серьезный рост заболеваемости стал фиксироваться в стране в сентябре. Власти Грузии долгое время медлили с введением новых ограничений. Меры, которые должны остановить распространение, стали принимать сразу после выборов. Уже 9 ноября в семи крупных городах Грузии запретили передвижение машин и пешеходов по ночам. За несколько дней до этого ресторанам и развлекательным объектам по всей Грузии запретили работать после 22 часов.



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