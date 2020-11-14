

Опубликованы подробности предстоящего визита Майка Помпео в Грузию

14.11.2020 13:48





В Госдепартаменте прошел брифинг в связи с запланированными визитами госсекретаря США Майка Помпео, на котором говорилось, в том числе о предстоящем визите в Грузию.



«Из Стамбула мы отправимся в Тбилиси, где встретимся с представителями правительства, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. У Помпео также будет возможность встретиться с Его Святейшеством и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом Илией II.



Мы, конечно же, по-прежнему привержены оказанию помощи Грузии в углублении евроатлантических связей, демократических процессов и укреплению институтов. Насколько мне известно, второй тур парламентских выборов за приблизительно 16 парламентских мандатов состоится 21 ноября.



Конечно, мы сказали, что свободный и справедливый избирательный процесс критически важен для демократии в Грузии, и что грузинский народ активно участвует в этом процессе.



Мы, конечно, воспользуемся этой возможностью, чтобы ещё раз подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Еще раз однозначно подчеркиваю, что мы осуждаем российское вторжение в Грузию в 2008 году в регионы Грузии — Абхазию и Южную Осетию, которые до сих пор оккупированы Россией.



И наконец, госсекретарь встретится с представителями активного гражданского общества Грузии, чтобы услышать их мнение о верховенстве закона, независимости судебной власти и судебной системы как обязательной части признания демократического процесса в Грузии, уважения прав человека и экономических прав», — заявили в Госдепаратменте США.



Госсекретарь США Майк Помпео прибудет Грузию 17 ноября с двухдневным визитом.





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