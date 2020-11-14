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Хазарадзе: Категорически отмежёвываюсь от призывов к блокированию


14.11.2020   17:32


Лидер партии «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе завил, что категорически отвергает любые призывы к блокированию.

Политик прокомментировал заявление бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который отметил: «Нужно лишить их сил, заставить их устать, везде создать проблемы, т.н. государственные органы, которые совершают незаконные акты, должны быть заблокированы».

«Я категорически отмежёвываюсь от любых призывов к блокированию, от кого бы они не исходили. Мы, «Лело», всегда за, чтобы будь то акция или протест, укладывались в рамки законности. Поэтому любой другой призыв для нас неприемлем», — сказал Мамука Хазарадзе.

На вопрос, нужен ли Михеил Саакашвили оппозиции, Хазарадзе сказал: «Думаю, что Саакашвили и Бидзина Иванишвили являются сегодня главной проблемой этой страны».

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