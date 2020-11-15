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В Молдове проходит второй тур президентских выборов
15.11.2020 12:41
Сегодня в Молдове проходит второй тур президентских выборов. На пост президента баллотируются два кандидата — действующий Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду.
В первом туре Санду заручилась поддержкой 36,16% избирателей. Действующий президент Игорь Додон получил 32,61%.
За президентскими выборами в Молдове наблюдают 2 000 местных и 300 международных наблюдателей.
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