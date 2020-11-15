

В Молдове проходит второй тур президентских выборов

15.11.2020 12:41





Сегодня в Молдове проходит второй тур президентских выборов. На пост президента баллотируются два кандидата — действующий Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду.



В первом туре Санду заручилась поддержкой 36,16% избирателей. Действующий президент Игорь Додон получил 32,61%.



За президентскими выборами в Молдове наблюдают 2 000 местных и 300 международных наблюдателей.





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