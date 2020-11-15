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В Батуми проходит акция протеста оппозиции


15.11.2020   19:29


В Батуми возобновился митинг грузинской оппозиции. Протестующие прошли маршем из разных точек города к Дому правительства. Требования собравшихся не изменились. Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов и выборов в Верховный совет Аджарии и отставку администрации ЦИК Грузии.

«Все оппозиционные партии сегодня стоят вместе. Это означает, что никто не потерпит кражу свободы. Решающая борьба должна быть доведена до конца, ни шагу назад», — сказал Мирдат Камададзе.

На акции в Батуми находятся лидеры «Национального движения», в том числе Ника Мелия.

На месте мобилизованы правоохранители.

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