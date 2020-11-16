

Давитулиани: Кто бы ни стоял за делом о поджоге офиса Ники Мелия, обязательно получит строжайший ответ

16.11.2020 13:17





По заявлению члена «Грузинской мечты» Беки Давитулиани, причастные к поджогу офиса кандидата в мажоритарные депутаты от «Единого национального движения» в Глдани Ники Мелия будут строго наказаны. Об этом Давитулиани сказал на брифинге, проведенном в офисе «Грузинской мечты».



«Будет расследовано до конца и обязательно, кто бы это ни был, подчеркивая, кто бы ни стоял за делом о поджоге этого офиса, обязательно получит строжайший ответ. А кто за этим стоит, установит следствие», - заявил Давитулиани.



Напомним, что в третьем микрорайоне Глдани в Тбилиси устроен погром в офисе избирательного штаба кандидата в мажоритарные депутаты от «Национального движения» в Глдани-Надзаладеви Ники Мелия.



Как заявила член избирательного штаба Ники Мелия Тамар Зерекидзе, в штаб были брошены камни и разбиты стекла. Также, использованы т.н. коктейли Молотова, в результате чего в офисе возник пожар.



По информации МВД Грузии, расследование начато по статье 187 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужой вещи.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





