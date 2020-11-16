

На второй тур выборов в Грузии из бюджета потратят более 2,6 млн. долларов

16.11.2020 13:21





Второй тур выборов в 16-ти мажоритарных округах Грузии пройдет 21 ноября, бюджет уже утвержден и по данным Центральной избирательной комиссии Грузии он составит более 8,6 миллионов лари (более 2,6 млн. долларов).



Уже известно и куда уйдет выделенная из бюджета сумма. 4 566 700 лари (почти 1,4 млн. долларов) потратят на оплату труда, а остальную часть на покупку различных атрибутов и пр.



Примечательно, что оппозиция пока не подтверждала участие во втором туре выборов, т.к., напомним, оппоненты власти единогласно бойкотируют результаты от 31 октября. На прошлой неделе в резиденции посла США в Грузии прошли два раунда переговоров, однако, к общему знаменателю стороны пока не пришли.



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