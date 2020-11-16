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Удумашвили: В знак уважения мы устроим прием для госсекретаря США


16.11.2020   14:29


«В знак уважения, мы устроим прием для госсекретаря США», — заявил член «Национального движения» Заал Удумашвили.

«Мы встречаем госсекретаря. Когда дипломат такого ранга прибывает в Грузию, это очень важно. В знак уважения, мы устроим прием. В основных мессиджах будет уделено внимание на внутриполитическую ситуацию в стране», — заявил Удумашвили.

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию 17-18 ноября. Оппозиция планирует организовать 18 ноября «живую цепь».

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