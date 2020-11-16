|
|
Удумашвили: В знак уважения мы устроим прием для госсекретаря США
16.11.2020 14:29
«В знак уважения, мы устроим прием для госсекретаря США», — заявил член «Национального движения» Заал Удумашвили.
«Мы встречаем госсекретаря. Когда дипломат такого ранга прибывает в Грузию, это очень важно. В знак уважения, мы устроим прием. В основных мессиджах будет уделено внимание на внутриполитическую ситуацию в стране», — заявил Удумашвили.
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию 17-18 ноября. Оппозиция планирует организовать 18 ноября «живую цепь».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна