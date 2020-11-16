

Удумашвили: В знак уважения мы устроим прием для госсекретаря США

16.11.2020 14:29





«В знак уважения, мы устроим прием для госсекретаря США», — заявил член «Национального движения» Заал Удумашвили.



«Мы встречаем госсекретаря. Когда дипломат такого ранга прибывает в Грузию, это очень важно. В знак уважения, мы устроим прием. В основных мессиджах будет уделено внимание на внутриполитическую ситуацию в стране», — заявил Удумашвили.



Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию 17-18 ноября. Оппозиция планирует организовать 18 ноября «живую цепь».



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