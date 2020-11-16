

Президент Грузии поздравляет Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове

16.11.2020 16:10





«Поздравляю с заслуженной победой. Еще одна женщина-президент очень важна в нашем регионе. С нетерпением ожидаю начала совместного сотрудничества и прохождения общего пути в Европу», — написала Зурабишвили.



По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, в результате подсчета 100 процентов бюллетеней, Майя Санду победила на президентских выборах, набрав 57,75 % голосов.









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