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Президент Грузии поздравляет Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове
16.11.2020 16:10
«Поздравляю с заслуженной победой. Еще одна женщина-президент очень важна в нашем регионе. С нетерпением ожидаю начала совместного сотрудничества и прохождения общего пути в Европу», — написала Зурабишвили.
По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, в результате подсчета 100 процентов бюллетеней, Майя Санду победила на президентских выборах, набрав 57,75 % голосов.
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